Kayseri İncesu'da kazada HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı yaralandı, 3 kişi öldü - Son Dakika
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Kayseri İncesu'da kazada HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı yaralandı, 3 kişi öldü

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Kayseri İncesu\'da kazada HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı yaralandı, 3 kişi öldü
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Kayseri İncesu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 sürücü yaralandı. Yaralanan sürücünün HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili olduğu belirtildi.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü Halil Özdemir'in, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili olduğu belirtildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İncesu ilçesi Kayseri-Ankara karayolu Süksün Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Özdemir (62) yönetimindeki 06 HH 847 plakalı otomobil, Necati Karakoç (67) yönetimindeki 06 NH 993 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Necati Karakoç ile aynı araçta bulunan Keziban Karakoç (67) ve Nazlı Avcı (63) hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni de hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaKayseriİncesuGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri İncesu'da kazada HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı yaralandı, 3 kişi öldü - Son Dakika
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