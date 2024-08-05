Kayseri Kariyer Merkezi, Temmuz Ayında 207 Kişiyi İşe Yerleştirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin istihdam kuruluşu olan Kayseri Kariyer Merkezi, temmuz ayında başvuruda bulunan 640 kişiden 207'sini işe yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, kentteki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler gibi istihdamı ilgilendiren 13 paydaş kurum ve kuruluşla iş birliğinde istihdam faaliyeti sürdürüyor.

Kariyer Merkezi, temmuz ayında 640 başvuru sahibinden 207'sini işe yerleştirdi, 26 bin 939 yönlendirme gerçekleştirdi.