Kayseri Kocasinan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü

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Kayseri Kocasinan\'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü
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Kayseri Kocasinan'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binasının çatı katında klima motorlarından kaynaklanan yangın çıktı. Personelin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatı katında klima motorlarından kaynaklanan yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanı gören personelin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA
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