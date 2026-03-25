Kayseri Pastırması AB'den Tescil Aldı

25.03.2026 15:41
Kayseri pastırması, AB'den coğrafi işaret tescili alan 46'ncı Türk ürünü oldu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürün olduğunu bildirdi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yerel değerleri uluslararası arenada yerini almaya devam ediyor. Asırlardır ustalıkla hazırlanan, kendine özgü baharatı ve üretim tekniğiyle Kayseri pastırması, Avrupa Birliği'nde tescillenen 46'ncı coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonuyla coğrafi işaretlerimizin markalaşmasını hızlandırıyor, uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri bulmasını sağlıyoruz. Emeği geçen tüm paydaşları ve üreticilerimizi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

AB TESCİLLİ ÜRÜNLER

Kayseri pastırmasının tescil edilmesiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde koruma altına alınan ürün sayısı 46'ya yükseldi. Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli 46 Türk ürünü şöyle:

"Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antep Fıstık Ezmesi, Mut Zeytinyağı, Kırkağaç Kavunu, Hatay Kaytaz Böreği, Gaziantep Lahmacunu, İpsala Pirinci, Bursa Kestane Şekeri, Yenice Ihlamur Balı, Maraş Çöreği, Adana Şalgamı ve Kayseri Pastırması."

Kaynak: DHA

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
