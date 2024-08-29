Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu zaferin Anadolu insanının onurlu mücadelesini ve kahraman ordunun gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Çiçek, ecdadın fedakarlıklarını hatırlayarak gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu vurguladı ve milli egemenlik, birlik ve beraberlik kavramlarının anlam ve vücut bulduğu Zafer Bayramı'nı kutladı.

29.08.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın büyük fedakarlıkla yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Türk milletinin 30 Ağustos Zaferi ile egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Çiçek, mesajında şunları kaydetti:

"Bu zafer ile Anadolu insanı topyekun verdiği onurlu mücadelesini milli birlik ve beraberliğini ve milleti ile bütünleşmiş kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Aziz Türk Milleti'nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu anlamlı günün 102. yıldönümünü kutlarken, ecdadımızın fedakarlıklarını, azimlerini ve zor şartlar altında vermiş oldukları mücadeleyi hatırlıyor, bize bırakmış oldukları mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu hissediyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürmek ve bizden sonraki nesillerin de gurur ve onur duyacakları bir vatan bırakmak temel hedefimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, milli egemenlik, birlik ve beraberlik kavramlarının anlam ve vücut bulduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:11:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement