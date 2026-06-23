Kazada Yaralanan Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kazada Yaralanan Asker Hayatını Kaybetti

Kazada Yaralanan Asker Hayatını Kaybetti
23.06.2026 10:58
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Dörtyol'da geçirdiği kaza sonrası 92 gün hastanede tedavi gören Hüseyin Sür, yaşamını yitirdi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü 22 Mart'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Sür (53), tedavi gördüğü hastanede kazadan 92 gün sonra hayatını kaybetti. Sür, toprağa verildi.

Kaza, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü 22 Mart'ta ilçedeki Çaylı Mahallesi Çoban Ali Köprüsü Kavşağı'nda meydana geldi. İskenderun 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Sür, 06 EGN 746 plakalı otomobiliyle kaza yaptı. Ağır yaralanan Sür, ilk müdahalenin ardından Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sür, dün kazadan 92 gün sonra hayatını kaybetti. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Sür'ün cenazesi, tören için Yeniyurt Mezarlığı'na getirildi. Törene; ailesi, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Sür, toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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