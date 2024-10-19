Kazak Halıları Sergisi Astana'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazak Halıları Sergisi Astana'da

Kazak Halıları Sergisi Astana\'da

Kazakistan'da geleneksel el yapımı halıları tanıtan 'She Rug' sergisi, unutulmaya yüz tutan kültürü canlandırıyor.

19.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da unutulmak üzere olan geleneksel el yapımı halıların yer aldığı sergi ilgi çekiyor.

Başkent Astana'daki "Kulanşi Sanat Galerisi"nde açılışı yapılan "She Rug" adlı sergide evlerde nadir bulunan ve unutulmaya yüz tutan geleneksel Kazak halılarından örnekler yer alıyor.

Sergi, tüm Türk halklarında olduğu gibi Kazak halkının da yaşam kültüründe, örf ve adetlerinde önemli yeri bulunan halı geleneğini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Kulanşi Sanat Galerisi Başkanı Leyla Mahat, AA muhabirine, Kazaklar için halının bir ev eşyasından da öte olduğunu belirterek "Halı, nesilden nesle miras niteliği taşırdı. Halı üzerinden nesiller arasında bilgi akışı sağlanırdı." dedi.

Mahat, yüzlerce yıldır bozkırda göçebe yaşam koşullarında yaşayan Kazak kadınları tarafından geliştirilen halı dokuma geleneğini şu anda kaybetmek üzere olduklarını söyleyerek "Geleneksel Kazak el sanatlarının yeniden hayat bulmasını çok istiyorum. Sergi ile geleneksel el halılarına yeniden ilgi uyandırmak istedik." ifadelerini kullandı.

"Eski halıların bir ismi vardı"

Modern Kazak Goblen Sanatı Uzmanı Prof. Dr. Alibay Bapanov, artık elle dokunan halıların yerini fabrikada makineyle dokunanların aldığını belirterek "Eski halıların bir ismi vardı. Rengi ile üzerine işlenen desenleriyle bir anlam taşırdı." diye konuştu.

Bapanov, sergide yüzyıl önce dokunan halıların da yer aldığını belirterek "Bu halıların hala rengini ve kalitesini koruması ise dokuma tekniğinin yanı sıra yapımında kullanılan ürünlerin tamamen doğal olmasından kaynaklanıyor." dedi.

Kazakistan'da geleneksel halı geleneğini yaşatan ustaların azaldığına dikkati çeken Bapanov, dolayısıyla bu gibi etkinliklerin onlara motivasyon kaynağı, bu geleneği yaşatacak gençlere de fayda sağladığını sözlerine ekledi.

"Sakalara ait Pazırık halısının birebir kopyası da sergileniyor"

"She Rug" Sergisi Küratörü Sandugaş Beysenbekova da serginin "yad", "milli unsur" ve "kadın ruhu" gibi üç temadan oluştuğunu söyledi.

Beysenbekova, sergide özel koleksiyonda eski geleneksel Kazak halıları ile goblen halıların da bulunduğunu vurgulayarak "Dünyanın en eski halısı olan ve şimdiki Kazakistan topraklarında bulunan Sakalara ait Pazırık halısının birebir kopyası da sergileniyor." dedi.

Kaybolmak üzere olan geleneksel halı dokumacılığını yaşatmak amacıyla 2023'te "Çırak" adlı sosyal projeyi başlattığını anlatan Beysenbekova, projenin amacının özellikle köylerde geleneksel halı dokumacılığını yaşatan kadınları teşvik etmek ve onlara gelir kaynağı sağlamak olduğunu belirtti.

Sergi, 8 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kazakistan, Güncel, Astana, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazak Halıları Sergisi Astana'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:20:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kazak Halıları Sergisi Astana'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.