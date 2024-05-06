Kazakistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasını Onayladı - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasını Onayladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasını Onayladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye ile yapılan Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı anlaşmasını onaylayan kanunu imzaladı. Anlaşma ile iki ülke arasındaki kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla yük akışı artırılacak. Ayrıca, kombine taşımacılıkta tek bir dijital belge kullanılacak. Anlaşmanın ticareti de artırması bekleniyor.

06.05.2024 18:21
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı" alanında Türkiye ile yapılan anlaşmanın onaylanmasını öngören kanunu imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in "Kazakistan hükümeti ile Türkiye hükümeti arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı alanındaki anlaşmanın onaylanmasına ilişkin Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu"nu imzaladığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmayla iki ülke arasında kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla yük akışının artırılması hedefleniyor. Böylece, Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru ve Bakü-Tiflis- Kars demir yolu üzerinde yüklerin geçiş süreci kolaylaştırılacak.

Ayrıca demir yolu ve deniz yoluyla yapılacak kombine taşımacılıkta da iki ayrı geçiş belgesi yerine tek bir dijital belge getirilecek.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, şubat ayında Meclis'te konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki ülke hükümetleri arasında yapılan bu anlaşmanın Kazakistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti de artıracağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Kazakistan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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