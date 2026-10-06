Kazakistan'da bugüne kadar 15 Türk Dili Sınıfı kuruldu, yenisi Atırau'da açıldı

ASTANA (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Kazakistan'ın batısındaki Halel Dosmukhamedov Atırau Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dili Sınıfı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, Halel Dosmukhamedov Atırau Üniversitesi Rektörü Salamat İdrisov, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör İdrisov, törende yaptığı konuşmada, üniversitede Türkçe öğretimine yönelik çalışmaların uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, 2020'den bu yana Türkiye'den Türkçe öğretimi amacıyla öğretim üyelerinin görevlendirildiğini söyledi.

Türkçe öğrenen öğrenci sayısının her yıl arttığını ifade eden İdrisov, TİKA desteğiyle kurulan Türk Dili Sınıfı'nın üniversite ve öğrenciler açısından önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

İdrisov, sınıfın öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçlerine katkı sağlayacağını ve Türkiye'de gerçekleştirilen değişim programlarına katılarak akademik gelişimlerini desteklemelerine imkan sunacağını kaydetti.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Erdoğmuş da Türkçe öğretiminin desteklenmesinin TİKA'nın Kazakistan'daki çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

TİKA desteğiyle Kazakistan genelinde bugüne kadar 15 Türk Dili Sınıfı kurulduğunu aktaran Erdoğmuş, "Her kurulan sınıf yalnızca dil eğitiminin verildiği bir mekan değil, aynı zamanda Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel ve beşeri ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayan bir ortam olarak faaliyet göstermektedir." dedi.

Erdoğmuş, Türk Dili sınıflarının öğrencilerin Türkçeye yönelik ilgisini artırmasının yanı sıra iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel etkileşimin geliştirilmesine de katkı sunduğunu kaydetti.

Geleneksel Türk motifleriyle tasarlanan Türk Dili Sınıfı'nın, öğrencilerin Türkçe dil becerilerini geliştirmelerine, Türkiye ile ilgili akademik ve kültürel çalışmalar yürütmelerine ve iki ülke arasındaki öğrenci hareketliliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.