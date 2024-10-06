Kazakistan'da Nükleer Referandumda Katılım %63,87 - Son Dakika
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Kazakistan'da Nükleer Referandumda Katılım %63,87

Kazakistan\'da Nükleer Referandumda Katılım %63,87

Kazakistan'da nükleer enerji santrali için yapılan referandumda katılım %63,87 olarak belirlendi.

06.10.2024 20:47
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Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumda ön sonuçlara göre, katılım oranı yüzde 63,87 olarak açıklandı.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, referandumda yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erdi.

Ülke genelinde kurulan 10 bin 323 sandıkta oy sayımına geçildi.

Ön sonuçlara göre, 12 milyon 244 bin 683 kayıtlı seçmenin yüzde 63,87'si (7 milyon 820 bin 918 kişi) ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek için sandık başına gitti.

Referandumu Türk Devletleri Teşkilatı Uluslararası Gözlem Misyonu başta olmak üzere 4 uluslararası örgüt ve 30 ülkeden toplam 177 yabancı gözlemci yerinde takip etti.

Seçmenler, referandumda "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" cevabını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da Nükleer Referandumda Katılım %63,87 - Son Dakika

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