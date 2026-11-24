Kazakistan'da 2006 yılında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen kişinin öldürülmesine ilişkin uluslararası düzeyde aranan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uluslararası düzeyde cinayet suçundan aranan Vitta M'nin (50) Bakırköy'de saklandığını belirledi.

Polis ekipleri, adrese düzenlediği operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının, 28 Kasım 2006'da Kazakistan'ın Zhezkazgan kentinde suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sagit Shakputov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin arandığı öğrenildi.