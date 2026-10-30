KDC'de Danıştay, Kabila'nın 2002'de kurduğu PPRD'nin feshedilmesine hükmetti - Son Dakika
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KDC'de Danıştay, Kabila'nın 2002'de kurduğu PPRD'nin feshedilmesine hükmetti

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KDC'de Danıştay, eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın 2002'de kurduğu PPRD'nin feshedilmesine hükmetti. Fesih süreci, Kabila'nın doğudaki AFC ve M23 isyancılarını desteklediği iddiaları üzerine başlatılmıştı; karar Kabila'nın FRN liderliğini üstlenmesinin ardından geldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın kurduğu Yeniden Yapılanma ve Demokrasi Halk Partisi (PPRD) kapatıldı.

Yerel basındaki haberlere göre Danıştay, İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani'nin başvurusu üzerine yürütülen yargılamada, 2002'de kurulan PPRD'nin feshedilmesine hükmetti.

Fesih süreci, Kabila'nın ülkenin doğusunda faaliyet gösteren Kongo Nehri İttifakı (AFC) ve 23 Mart Hareketi (M23) isyancılarını desteklediği iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Karar, Kabila'nın M23'ün üst düzey yöneticilerini de bir araya getiren yeni bir siyasi ve askeri oluşumun liderliğini üstlenmesinin ardından geldi.

Kabila'nın silahlı koalisyonun başına geçmesi

Goma kentinde 12 Ekim'de yapılan açıklamada, AFC ve M23'ün yerine Ulusal Yeniden Kuruluş Cephesinin (FRN) oluşturulduğu ve başkanlığına Kabila'nın getirildiği duyurulmuştu.

Yeni oluşumda Corneille Nangaa ve Bertrand Bisimwa başkan yardımcılığına, Sultani Makenga ise askeri komutanlığa getirilmişti.

FRN, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı muhalifleri birleştirmeyi amaçladığını, silahlı mücadeleyi de seçenek olarak gördüğünü açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, bu gelişmelerin ardından PPRD ile bazı siyasi oluşumların faaliyetlerinin yasaklanması talimatı vermişti.

Kabila hakkında idam kararı

2001'de cumhurbaşkanı olan Kabila, Ocak 2019'da görevi Tshisekedi'ye devretmişti. İki liderin siyasi ittifakı 2020'de sona ermişti.

Mayıs 2025'te M23 kontrolündeki Goma'ya dönen Kabila'nın aynı ay Senato tarafından dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında askeri yargılama başlatılmıştı.

Kabila, 30 Eylül 2025'te vatana ihanet, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan gıyabında idama mahkum edilmişti.

Suçlamaları reddeden Kabila, davanın siyasi amaç taşıdığını savunmuştu.

Kaynak: AA
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