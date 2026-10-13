KDC'de Joseph Kabila, M23'ün ardılı FRN'nin başkanlığına oy birliğiyle getirildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun yerini alan Ulusun Yeniden İnşası Cephesi (FRN) adlı siyasi ve askeri oluşumun başına geçti.

Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da yapılan basın toplantısında FRN'nin temsilcisi Claude Ibalanky tarafından okunan kuruluş bildirisinde, Joseph Kabila'nın oy birliğiyle başkanlığa seçildiği açıklandı.

Bildiride, kuruluş belgesinin imzalanmasıyla M23 ve siyasi kolu Kongo Nehri İttifakı'nın (AFC) varlığının sona erdiği ve FRN'nin bunların yerini aldığı belirtildi.

Yeni oluşumun, yönetime karşı direniş güçlerini bir araya getirmeyi ve faaliyetlerini koordine etmeyi hedeflediği kaydedilen bildiride, mevcut yönetime gerektiğinde güç kullanılarak karşılık verilmesinin ve cumhuriyetin kurumsal temellerinin yeniden tesis edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Ülkedeki krizin yalnızca siyasi liderler arasındaki anlaşmazlıktan ya da güvenlik sorunlarından ibaret olmadığı savunulan bildiride, krizin siyasi, ekonomik, güvenlik, kurumsal, sosyal ve insani boyutlarının bulunduğu vurgulandı.

Bildiride, AFC/M23 yöneticileri Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Freddy Kaniki ve Sultani Makenga'nın Kabila'nın yardımcıları olarak görev yapacağı kaydedildi.

Kabila kimdir?

Joseph Kabila, 2001 yılında babası Laurent-Desire Kabila'nın suikasta uğramasının ardından 29 yaşında cumhurbaşkanı olmuştu.

İki dönem üst üste seçim kazanan Kabila, görev süresi 2016'da sona ermesine rağmen güvenlik gerekçesiyle seçimleri erteleyerek 2 yıl daha iktidarda kalmıştı.

Aralık 2018'de görevi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye devreden Kabila, 2023 yılında siyasi sürgün nedeniyle Güney Afrika'ya yerleşmişti.

Kabila, 30 Eylül 2025'te KDC Yüksek Askeri Mahkemesi tarafından, ülkenin doğusundaki isyancı grupları desteklemek ve vatana ihanet suçlarından gıyabında idama mahkum edilmişti.

Mahkeme kararında, Kabila'nın Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerinde isyancıların eğitim kamplarını ziyaret ettiği, askeri toplantılar düzenlediği ve silahlı gruplara liderlik ettiği belirtilmişti.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de M23 üyeleri, 2025'in başından bu yana devam eden saldırıları sonucu Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'ten bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri, son olarak Aralık 2025'in başında Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş ve çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden olmuş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.