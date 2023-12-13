KDC\'de muhalefet lideri seçim kampanyasını askıya aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 20 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimlerinin öne çıkan adaylarından muhalefet lideri Moise Katumbi, mitinglerinde polis şiddetinin uygulandığını ileri sürerek, seçim kampanyasını askıya aldığını duyurdu.

Cumhuriyet İçin Birlik Partisinin (EPR) Lideri Katumbi yaptığı açıklamada, Moanda kasabasında düzenlediği mitinginde, güvenlik güçlerinin insanlara gerçek mermiyle ateş ettiğini ve şiddeti artırmayı planladıklarını ileri sürdü.

Katumbi, yaşanacak provokasyonları önlemek için Kananga ve Tshikapa şehirlerindeki mitinglerini askıya aldığını duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin düzeni sağlamak için sadece göz yaşartıcı gaz kullandığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkan seçimlerinde aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 2018 seçimlerinde de aday olan Martin Fayulu, Nobel Barış Ödüllü doktor Denis Mukwege ve eski Katangana Valisi Katumbi'nin de bulunduğu 22 aday yarışacak.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesinde, 44 milyon seçmen oy kullanacak.

Avrupa Birliği (AB), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için teknik kısıtlamalar nedeniyle gözlemci görevlendirmeyeceğini duyurmuştu.