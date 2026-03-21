KDK'dan Monoküler Sürücülere Destek
KDK'dan Monoküler Sürücülere Destek

21.03.2026 11:18
KDK, monoküler kişilerin ehliyet iptalinin bireysel tespitsiz olmaması gerektiğini vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), tek gözü görmeyen ya da diğer gözüne göre daha zayıf gören "monoküler" kişinin ehliyetinin iptali nedeniyle yaptığı başvuruda, sürüş güvenliği adına "somut ve bireysel tespit olmadan sürücü belgelerinin iptal edilmemesi" yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre, monoküler bir kişi, sürücü belgesi almak için gerekli eğitimleri tamamladı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikasını 2024'te aldı. Bir süre sonra "monoküler kişilerin A sınıfı sürücü belgesi alamayacağı" yönündeki yazı ile kişinin sertifikası iptal edildi.

Sürücü belgesi için aldığı sağlık raporunda "1. grup sürücü olur" ifadelerinin yer aldığını, "iki tekerlekli araç kullanamaz" şeklinde herhangi bir ibare veya kısıtlamanın bulunmadığını vurgulayan kişi, ilgili yönetmelikte monoküler kişilerin birinci grup sürücü belgesi alabileceklerinin belirtildiğini aktardı. Kişi, A sınıfı belgenin de bu gruba dahil olduğunu belirterek, KDK'ye başvurdu.

KDK, "A sınıfı sürücü belgesine sahip monoküler kişilerin ehliyetlerinin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik'te yer alan şartlara uyup uymadıklarının somut ve bireysel tespitlerle ortaya konulmadan, objektif, teknik ve bilimsel verilerle gerekçelendirilmeden iptal edilmemesi gerektiği" yönünde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, yönetmelikte, A sınıfı sürücü belgesine sahip monoküler kişilerin şartlara uyup uymadığının denetimlerle kontrol edileceği, şartları sağlamadığı tespit edilenlerin ehliyetlerinin iptalinin gündeme geleceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.

A sınıfı sürücü belgesine sahip kişilerin kask kullanmalarının zorunlu olduğu, kaskın görüş kısıtlılığını artırması ve bunun trafik güvenliğini tehlikeye atacağı tespiti halinde ehliyet iptali yapılması gerektiği belirtilen kararda, bu tür tespitler yapılmadan doğrudan sürücü belgesi iptalinin yapılmaması gerektiği kaydedildi.

Kararda, "Belirli bir külfete katlanılarak alınan belgenin tespit yapılmadan iptal edilmesi hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerini zedeleyecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA

Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti 6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

11:27
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
11:21
Çuval çuval para verecekler Uğurcan Galatasaray’dan ayrılabilir
Çuval çuval para verecekler! Uğurcan Galatasaray'dan ayrılabilir
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
10:11
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
08:59
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
