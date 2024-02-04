Irak\'ta KDP ve KYB, Kerkük\'te Kürt vali seçilmesi konusunda anlaştı

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Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'te "Kürt vali seçilmesi konusunda" anlaştıklarını duyurdu.

KDP ve KYB'den üst düzey yetkililerin yanı sıra KYB lideri Bafel Talabani'nin de katılımıyla iki parti Süleymaniye'de bir araya geldi.

KYB'nin resmi internet sitesi PUKmedia'da yer alan habere göre, görüşme sonrası iki parti ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, iki partinin de Kerkük'te "bir Kürt valinin seçilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardığı" belirtilerek, IKBY'nin "yapısı ve kazanımlarının korunmasının" tüm siyasi partilerin sorumluluğunda olduğuna ilişkin anlaştıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, iki partinin de Erbil ve Bağdat arasındaki siyasi ve ekonomik sorunların ele alınması için çaba sarf edeceği kaydedildi.

Kerkük'te 18 yıl sonra yapılan yerel seçimler

Federal bir yönetime sahip Irak'ta, IKBY şehirleri hariç ülke genelinde 10 yıl, Kerkük'te ise 18 yıl sonra halk 18 Aralık 2023'te yerel seçimler için sandık başına gitmişti.

Yerel seçimlerin 28 Aralık'ta açıklanan sonuçlarına göre, Kerkük'teki seçimlerde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) en yüksek oyla (5 sandalye) birinci sırada yer alırken, Araplar ikinci ve Birleşik Irak Türkmenleri Listesi de 2 meclis üyesiyle üçüncülüğü elde etmişti.

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 2 sandalyeyle dördüncü sırada yer alırken Kerkük'te Arapların toplam sandalye sayısı 6 olmuş, Hristiyanlara ait "Babiliyyuni" seçim listesi de kotadan 1 sandalye elde etmişti.