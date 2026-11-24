Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emekli öğretmenlere ev ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, ziyaretlerde öğretmenlerin anılarını dinlediklerini belirterek emekliliklerinde sağlık ve mutluluk diledi.
Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçede görev yapmış olup emekliye ayrılan öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiklerini belirtti.
Ziyaret esnasında öğretmenlerin mesleki yaşamlarındaki anılarını dinleme fırsatı bulduklarını dile getiren Emre, "Tüm öğretmenlerimize emeklilik yaşamlarında sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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