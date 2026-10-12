Keban Kaymakamı Onur, Büklümlü köyünde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

Keban Kaymakamı Onur, Büklümlü köyünde vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Büklümlü köyünde Vatandaşla Buluşma Toplantıları kapsamında köy sakinleriyle bir araya geldi. Onur, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip misafirperverlikleri için teşekkür etti; ziyarette İlçe Müftüsü Samet Çiçen eşlik etti.
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Büklümlü köyüne ziyarette bulundu.
Kaymakam Onur, "Vatandaşla Buluşma Toplantıları" kapsamında köyde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.
Onur, köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaymakam Onur'a ziyaretinde, İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.
Kaynak: AA
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