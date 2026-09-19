Keban Müftüsü Çiçen şehit ve gazilerin kabirlerini ziyaret etti

Keban İlçe Müftüsü Samet Çiçen, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit ve gazilerin kabirlerine ziyarette bulundu.

Çiçen, ilçedeki şehit ve gaziler için kabirleri başında dua etti.

Gazileri ev ve iş yerlerinde ziyaret eden Çiçen, onlara hediye takdim ederek, bir süre sohbet etti.

Çiçen, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle andıklarını ifade etti.