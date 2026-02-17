Kebbi'de Tekne Battı: 14 Ölü

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düğünden dönenlerin bindikleri teknenin batması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, Kebbi'nin Yauri bölgesinde düğünden dönen yaklaşık 100 kişiyi taşıyan tekne nehirde battı.
Kazada 1 çocuk ve 13 kadın hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu.
Yetkililer, bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.
