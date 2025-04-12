Keçiören Belediyesi 2024 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nin 2024 yılı Faaliyet Raporu, nisan ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Hem hizmet belediyeciliği hem de sosyal belediyecilik alanında halkımızın faydasına olan çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" diye konuştu.

Başkan Özarslan'ın yönetiminde toplanan belediye meclisinde, bir yıllık faaliyetlerin sunumu yapılarak, gündem maddeleri görüşüldü; 2024 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama öncesi konuşan Başkan Özarslan, "Geriye dönüp geçen bir yıllık sürece bakıldığında şeffaf, tüm vatandaşlarımızı kapsayan, yenilikçi bir hizmet anlayışıyla ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak Keçiören'imizi hak ettiği noktaya ulaştıracağız" dedi.

"Projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz"

Keçiören'de halkçı ve eser ortaya koyan belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Özarslan, "Hizmetle dolu bir yılı geride bıraktık. Hem hizmet belediyeciliği hem de sosyal belediyecilik alanında halkımızın faydasına olan çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de projelerimizi tek tek hayata geçirerek vatandaşlarımızla buluşturacağız. Meclis üyelerimize, bürokratlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.