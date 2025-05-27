Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2024-2025 Sezonunu 'Yedi Bölge Tek Yürek' Gösterisiyle Noktaladı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2024-2025 Sezonunu 'Yedi Bölge Tek Yürek' Gösterisiyle Noktaladı

27.05.2025 12:30
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Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 2024-2025 sezonunu Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yedi Bölge Tek Yürek' gösterisi ile kapattı. Etkinlikte, Anadolu'nun 14 farklı yöresine ait halk dansları sahnelendi ve salonu dolduran izleyiciler coşkulu anlara tanıklık etti.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 2024-2025 sezonunu Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yedi Bölge Tek Yürek" gösterisi ile noktaladı.

Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2024-2025 sezonunu özel bir gösteriyle noktaladı. Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yedi Bölge Tek Yürek" gösterisi, izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Anadolu'nun dört bir yanından esintiler taşıyan gösteride, 14 farklı yöreye ait halk dansları sahnelendi. 210 kişinin sahne aldığı gösteri coşku dolu anlara sahne oldu. Salonun tıklım tıklım dolduğu etkinlikte izleyiciler halk oyunları topluluğunu ayakta alkışladı. Etkinliğe, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Celal Biçer katıldı.

"Bugün bu güzel gösterileri izleme fırsatı buluyoruz"

Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'un, sanatın ve kültürün buluşturucu gücünü gözler önüne serdiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, "Keçiören Belediye Balkanımız Mesut Özarslan'ın, geleneksel değerlerimizin yaşatılması noktasında gösterdiği hassasiyet neticesinde bugün bu güzel gösterileri izleme fırsatı buluyoruz. Türk kültürüne özgü halk oyunlarını yaşatan ve bizlere keyifli göster sunan tüm ekibe teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2024-2025 Sezonunu 'Yedi Bölge Tek Yürek' Gösterisiyle Noktaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2024-2025 Sezonunu 'Yedi Bölge Tek Yürek' Gösterisiyle Noktaladı - Son Dakika
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