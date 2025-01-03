Keçiören Belediyesi'nden Regaip Kandili Kutlaması

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla ilçedeki camilerde kandil simidi ve lokma tatlısı ikramında bulundu.

Keçiören Belediyesi, üç ayların habercisi Regaip Kandili dolayısıyla ilçedeki camilerin önlerine kurduğu stantlarda vatandaşlara kandil simidi ve sıcak lokma tatlısı ikramında bulundu.

Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Yüce Mevlam birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Üç aylar hayırlara vesile olsun, ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve barış getirsin" dedi.