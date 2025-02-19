Keçiören Belediyesi Semt Pazarlarında Denetimlerini Artırdı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için ilçede bulunan semt pazarlarında denetimlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda kalite, fiyat kontrolü ve etiketlerin anlaşılır olması gibi kontroller yaparak pazar esnafını uyardı.

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan semt pazarlarında denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazarlarda kalite, fiyat kontrolü, etiketlerin anlaşılır olması, tezgahların temiz ve düzenli olması gibi kontrolleri yaparak pazar esnafını uyulması gereken kurallar konusunda uyardı. Terazi ayarlarını da kontrol eden ekipler etiketi bulunmayan ve kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguladı.

"Vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir"

Yapılan denetimlerin hem vatandaşın sağlığını korumak hem de maddi açıdan haksızlığa uğramaması adına çok önemli olduğunu ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Yapılan denetimler hem vatandaşımızı koruyor hem de esnafımızın eksiklerini gidererek bilinçlenmesini sağlıyor. Ekiplerimiz yapılan denetimlerde eksiklikler konusunda esnafı uyarıyor, eksiklerini tamamlamayan esnafa cezai işlem uygulanıyor. Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir" dedi.