Keçiören'de 19 Mayıs Kutlamaları, Çelenk Sunma Töreni ile Başladı

19.05.2026 15:02  Güncelleme: 16:10
(ANKARA)- Keçiören'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen gün boyu sürecek kutlama programı, çelenk sunma töreni ile başladı.

Keçiören Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende, Belediye Başkan Mesut Özarslan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Başkan Özarslan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGIYLA ANIYORUZ"

Başkan Mesut Özarslan, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, hürriyet ve istikbal tutkunu bir milletin asil insanlarıyız. Hangi dönemde olursa olsun, damarlarımızdaki asil kanın bize verdiği hüküm ve göğsümüzdeki iman ve inancın bizlere verdiği güçle, bu vatan topraklarını yurt edinmiş ve gelecek nesillere bırakmak için sayısız mücadele vermiş ecdadımızın torunlarıyız. Kıymetli hemşehrilerim, bu ecdat öyle bir ecdattır ki; birileri Malta'ya kaçar, birileri Fransa'ya göç eder, bazıları ise İngilizlerin boyunduruğuna girerken, onlar çıktılar: Sarı saçlı, mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kıymetli silah arkadaşları. Bu kahramanlar, hiçbir zaman milletimizi kaderine terk etmedi. Vatan savunması için bu mübarek toprakları tekrar bizlere kazandırmak adına 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımlar atılmış ve ardından tüm yurtta Milli Mücadele dönemi başlatılmıştır."

Ne kadar onurlu bir mücadele ki, bugün hüviyetimize sahipsek, gerçek dinimizi ve inanç değerlerimizi özgürce yaşıyorsak, bu mücadelenin bir sonucu olduğunu unutmayacağız. Yüce Mevlam, şanlı Türk bayrağımızı ve milletimizin birliğini, dirliğini daim eylesin. Bugün, bize bu onurlu günü ve gençliğimizi emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, onlara sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler, onların bize emanet ettiği Cumhuriyet'e ve bu ülke için bıraktıkları tüm milli ve manevi değerlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Yüce Mevlam, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın, birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene."

GÜN BOYUNCA 19 MAYIS COŞKUSU YAŞANACAK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Fatih Stadı'nda nostaljik bayram etkinlikleri düzenlenecek. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı konseri ile başlayacak etkinliklerde; Vosvos araçlarla gezi, bando eşliğinde sporcu yürüyüşü, mehteran gösterisi, seymen gösterisi, halk oyunları, karate, minder, cimnastik ve Türk bayraklı koreografi gösterileri vatandaşlarla buluşacak. Etkinliklerin ardından Fatih Stadı'ndan başlayacak fener alayı yürüyüşü ise marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde belediye önünde son bulacak. 19 Mayıs coşkusu belediye önünde kurulan sahnede Sefo konseriyle tamamlanacak. Sahnede ayrıca DJ performansı ve karekod bilgi yarışması düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
