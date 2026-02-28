Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Âşık Buluşmasında Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Aşıklar Kıraathanesi'nde düzenlenen aşık buluşmasında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Keçiören Aşıklar Kıraathanesi'nde aşık buluşması düzenlendi. Programa Başkan Mesut Özarslan'ın yanı sıra; Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel ile ESAV Erzurum Vakfı Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur katıldı.

Programda yaptığı konuşmada milli ve manevi değerlere bağlılık vurgusu yapan Özarslan, şu ifadelere yer verdi:

"Kendi özüyle yaşar bu aziz Türk milleti. Bize emanet edilen bu vatan coğrafyasında geleceğimiz ilelebet var olacaktır. Bu varoluş hem imanımızdan hem de damarlarımızdaki asil kandan gelir. Bizim köyümüze birçok ozanımız gelmiş, görmüştür. Yıldızeli'nden Ulaş'a kadar, Kars'taki bir köye gelmiş zannedersiniz. Hıngel, haşıl, kete dediğimiz yemek kültürünü görürsünüz. Biz bunlarla büyüdük. Biz bu kültürün içinden geliyoruz, onun için onurluyuz. İmanlı, inançlı, milli değerlerine bağlı, vatanını milletini seven insanlarız. Serhat illeri olsun, Erzurum olsun, Sivas olsun; Anadolu'nun birçok coğrafyasında her zaman 'Can veririz, yurt vermeyiz' diyen Aşık Şenlik'in izindeyiz. Bu değerleri çok iyi biliyoruz."

Gecede; Aşık Beyzade Aslan, Aşık Kul Nuri, Aşık Zeki Erdali, Aşık Muhlis Denizer, Aşık Mustafa Aydın, Aşık Nuri Çırağı, Aşık Ahmet Bayramoğlu, Aşık Erol Ergani, Aşık İhsan Yavuzer, Aşık Yanık Aydın, Aşık İsmail Akdağlı, Aşık Temel Turabi, Aşık Selahattin Dikender, Aşık Figan Susamoğlu ve Aşık Ozan Çeliker sahne aldı. Türk halk müziği sanatçısı Yıldırım Budak da seslendirdiği uzun havalarla programa katıldı. Program boyunca aşıkların atışmaları ve türküleri izleyicilerden ilgi gördü.