Keçiören'de Dernekten Çalınan Keçiler Kasapta Kesilmiş - Son Dakika
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Keçiören'de Dernekten Çalınan Keçiler Kasapta Kesilmiş

Keçiören\'de Dernekten Çalınan Keçiler Kasapta Kesilmiş

Keçiören'de bir derneğe ait barınaktan çalınan 3 keçiden 2'si kesilmiş, biri ise canlı olarak bulunmuştur. Olayla ilgili yapılan müdahalede, kasap dükkanının sahibi ve iki çalışanı gözaltına alındı, ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.

13.01.2025 15:08  Güncelleme: 15:23
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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde derneğe ait barınaktan çalınan 3 keçiden 2'si kasapta kesilmiş, diğeri de canlı bulundu. Gözaltına alınan kasap dükkanı sahibi ve 2 çalışanı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Keçiören'de Kurtarılmış Patiler Derneği'ne ait barınakta bulunan 6 keçiden 3'ü, önceki gün gece saatlerinde çalındı. Sabah durumu fark eden dernek başkanı Berzan Özkan ve çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Daha önce barınakta çalışan E.G. ve yanındaki 2 kişinin keçileri çaldığını iddia eden Özkan, polise şikayette bulundu. Özkan ve barınak çalışanları, daha sonra E.G.'nin çalıştığı kasap dükkanına gitti. Barınak çalışanları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. İki taraf sopalarla birbirine girerken, olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Barınak çalışanlarının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada polis, kasap dükkanının deposunda savcılık izni ile inceleme yaptı. Keçilerden 2'sinin kesilip, satışa hazır hale getirildiği belirlenirken, gebe olan diğer keçi ise canlı bulundu. Kasap dükkanı sahibi S.S. (28) ile personelleri S.B. (30) ve E.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'KENDİLERİNİ HAYVANSEVER GİBİ TANITTILAR'

Adliye önünde açıklama yapan Kurtarılmış Patiler Derneği Başkanı Berzan Özkan, barınakta 350 civarında köpeğin bakımını yaptıklarını, keçileri ise bir süre önce sahiplendiklerini söyledi. Özkan, "Bu kişiler daha önce hayvansever gibi barınakta hayvanlara kemik getiriyordu. Bize güven kazandırmaya çalıştılar. Gece yaşam alanımıza geliyorlar. 3 hamile keçimizi çalıyorlar. Kesiyorlar 2 tanesini. Birinin doğumuna 5-6 gün olduğu için kesmiyorlar, ya da fırsat bulamıyorlar. Biz kamera kayıtlarıyla birlikte karakola müracaatta bulunduk. Ondan sonra şahısların zaten aracını ve kendilerini tanıdığım için yaşam alanımızda güvenlik kameralarından tespitini sağladık. Karakola bunu da bildirdik. Kesilen hayvanlar ve çalınan hayvanlar tespit edildi" dedi.

Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Özkan, "Ama ben bunun arkasını asla bırakmayacağım. Onlarla benim aramdaki bağlar çok farklıydı. Benim keçilerim küpesiz. Küpesiz, aşısız, hiçbir işlemi yapılmayan hayvanı satışa sunmak üzere götürüyorlar ve kesiyorlar hamile hayvanlarımı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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