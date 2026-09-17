Keçiören\'de okul kantinlerinde denetim başladı, hijyen ve son kullanma tarihi kontrolü

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla okul kantinlerinde denetim başlattı.

Keçiören Zabıtası, ilçe genelindeki okul kantinlerine yönelik denetime çıktı. Kademeli olarak gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken; hijyen koşulları ve iş yeri ruhsatları da inceleniyor. Ekipler, öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı kantin işletmecilerine gerekli uyarılarda bulunuyor.

ÖĞRENCİ SAĞLIĞI İÇİN SIKI TAKİP

Öğrencilerin güvenli ve hijyenik koşullarda hizmet almasını sağlamak amacıyla yürütülen kontrollerde kantinlerin genel temizlik ve hijyen şartları da gözden geçiriliyor. Ürünlerin son kullanma tarihleri incelenerek mevzuata uygunlukları değerlendiriliyor. Ekipler, ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarının kantinlerini kapsayacak denetimlerini dönem boyunca devam ettirecek.