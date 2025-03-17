Kefr Şuba'da Toplu İftar

Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba beldesi sakinleri, İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazı arasında toplu iftarda buluştu.

İsrail sınırına yakın bir noktada bulunan Kefr Şuba beldesi, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında hava saldırılarının hedefi oldu. Beldede büyük yıkım oluştu.

Kefr Şuba beldesinde enkaz arasında organize edilen toplu iftar programında, yaklaşık 400 Lübnanlı hep birlikte oruçlarını açtı.

Gönüllülerin girişimleriyle organize edilen iftar programında, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımdan sonra evsiz kalan belde sakinleriyle dayanışma mesajı verildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes ihlalleri

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'te başlayan karşılıklı çatışmaların ardından Eylül 2024'te Lübnan'ı geniş çaplı hava saldırılarıyla hedef aldı.

Başkent Beyrut'un yanı sıra ülkenin güneyi ve doğu bölgelerine şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, güneydeki sınır beldelerine de kara saldırıları düzenleyerek ciddi yıkıma yol açtı.

İsrail ordusunun hava ve kara saldırıları sonucu 1 milyondan fazla Lübnanlı yerinden edildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 93 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.