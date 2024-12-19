Kelkit Hayvan Pazarı Kapatıldı

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı riskine karşı tedbir amacıyla kapatıldı.

Kelkit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Komşu illerimizde görülen şap hastalığının bölgemizdeki hayvanlarımıza bulaşmasını engellemek ve olası bir salgını önlemek amacıyla Kelkit Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

İlçedeki pazarın girişine konuya ilişkin duyuru asıldığı bildirildi.