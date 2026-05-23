Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 88 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Kemalettin Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Kemalettin Şahin için İstanbul Pendik'te bulunan İbrahim Hakkı Erzurumi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni ve taziyeye İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu başta olmak üzere siyaset dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kemalettin Şahin'in naaşı aile kabristanında dualarla toprağa verildi.