Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Belediye Meclis Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla düzenli olarak bir araya geleceklerini vurguladı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye başkan yardımcılar ile birlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve diğer belediye hizmetlerine yönelik konuların ele alındığı toplantıda muhtarlar, mahalle sakinlerinin taleplerini doğrudan ileterek, çözüm önerilerini sundular. Başkan Türkmen, muhtarların görüş ve önerilerini dikkatle dinleyerek, ilgili birimlere iletilmesi ve hızlıca çözüm üretilmesi için gerekli talimatları verdi.

Başkan Türkmen'den ortak çalışma vurgusu

Başkan Mehmet Türkmen konuşmasında, "Hep birlikte, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Kemalpaşa için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, onların yaşam kalitesini artırmak için tüm ekibimizle özveriyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkmen, muhtarlarla kurulan bu güçlü iletişimin, belediyenin hizmet kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Türkmen'e teşekkür

Toplantının sonunda muhtarlar, sorunların çözümüne yönelik gösterdiği duyarlılık ve destek için Başkan Türkmen'e teşekkür etti. Muhtarlar, bu tür buluşmaların mahallelerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Türkmen de, vatandaşların memnuniyetini artırmak için bu tür toplantıları düzenli hale getireceklerini ve mahallelerdeki sorunları çözmek için azimle çalışacaklarını söyledi.