Kemalpaşa'da Tarım ve Doğal Yaşam Köyü Açıldı - Son Dakika
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Kemalpaşa'da Tarım ve Doğal Yaşam Köyü Açıldı

08.06.2026 16:23
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Kemalpaşa'da açılan köy, öğrencilerin doğayla bağ kurmasını ve sosyal yaşamlarını geliştirmeyi hedefliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, öğrencilerin doğayla üretimle ve sosyal yaşamla yeniden bağ kurmalarını hedefleyen tarım ve doğal yaşam köyünün açılışı yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kurulan köyün açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, şehirleşme ve yeni hayatın getirdiği yaşam tarzının insanları doğadan ve doğallıktan uzaklaştırdığını belirtti.

İnsanların yalnızlaşmaya başladığını ifade eden Elban, doğayla insanlarla olan irtibatın kesilmeye başladığını anlattı.

Elban, insanların yalnız kala kala ya psikolojik olarak kendisini yıpratmaya ya da değişik bağımlılık türlerine meyil etmeye başladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu merkez doğa ile olan irtibatı kopmuş yavrularımızı doğayla tekrar buluşturmaya, tanıştırmaya ve onların streslerini almaya, onları psikolojik olarak da rahatlatmaya yarayacak bir yer olacak. Faydalı uğraşlarla zaman geçirirken, enerjilerini atarken doğayı öğrenecekler. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla sosyalleşerek daha fazla yalnız zaman geçirmekten de kurtulmuş olacaklar."

"Tarım nüfusumuz giderek yaşlanıyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bağımlılığa vurulacak en önemli darbenin mesleki eğitim olduğunu söyledi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirten Kırkpınar, "Tarım nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Aşağı yukarı 55'in üzerinde. Böyle bir projenin öğrencilerimizle birlikte yapılması aslında bizim tarım nüfusumuzun gençleşeceği ya da gençleştirilmek istenmesi anlamına geliyor." dedi.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı da Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü'nün yaklaşık 28 bin 655 metrekarelik bir alan üzerine kurulduğunu ifade ederek, yürütücülüğünü yaptıkları projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazanan "Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri" projesi kapsamında, sanayicilerin katkılarıyla hayata geçirildiğini anlattı.

Sarı, yaklaşık 2 bin 700 sanayi çalışanı ve öğrenciye eğitimler verildiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafını çevirdik. Büyük bir kısmını okullarımıza bölmeler halinde tahsisledik. Öğrencilerimiz burada yine bir tarım firmamızdan temin ettiğimiz 20 bin salatalık, domates, biber fidelerini kendileri dikti ve bakımlarını yaptı. Bugün hasatlarını yapıyorlar. Bina da Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı projelerine ev sahipliği yapmak üzere inşa edildi. Yan tarafımızda bulunan serayı bir tarım firmamız çeşitli uygulamalar ve eğitimler verilmek üzere yaptı. Onun yanında bulunan eğlence parkurunda da öğrenciler eğitim alırken sıkılmasınlar, eğlensinler istedik. Bağımlılıktan uzak dururken tarımı, toprağı öğrensinler istedik ve bu noktaya geldik."

Konuşmaların ardından tarım ve doğal yaşam köyünün açılış kurdelesi kesildi. Vali Elban ve protokol üyeleri bir süre serada ve dikim alanında öğrencilerle sohbet etti.

Köy hakkında

Sosyal rehabilitasyon ve yaşam alanı olan Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü, bağımlılık tehdidi altındaki öğrencilerin doğayla üretimle ve sosyal yaşamla yeniden bağ kurmalarını amaçlıyor.

Merkezde yürütülecek faaliyetlerle öğrencilerin sosyal uyumlarının güçlendirilmesi, mesleki becerilerinin geliştirilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve toplumsal hayata aktif katılımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da Tarım ve Doğal Yaşam Köyü Açıldı - Son Dakika

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