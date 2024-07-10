Kemer'deki Koylarda Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
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Kemer'deki Koylarda Temizlik Çalışmaları

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan turistik koylarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Sahillerde yoğunlukla tercih edilen Beldibi Gizli Koy, Çamyuva Kirpicik Koyu ve Çalış Tepesi Akvaryum Koyu'nda temizlik faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler, karadan ulaşımın olmadığı koylara tekneyle ulaşarak temizlik yapıyor. Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serap Minta, vatandaşlardan çöplerini doğaya atmamalarını ve çevreye duyarlı olmalarını istedi.

10.07.2024 15:53
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Antalya'nın Kemer ilçesinde her gün tatilcileri ağırlayan koylarda temizlik yapıldı.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, turistik ilçedeki parklar, yol kenarları, pazar yerleri ve piknik alanlarının yanı sıra sahillerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Tatilcilerin yoğunlukla tercih ettiği sahillerde çalışma yürüten ekipler, Beldibi Gizli Koy, Çamyuva Kirpicik Koyu ve Çalış Tepesi Akvaryum Koyu'nda temizlik faaliyetlerini tamamladı.

Görevliler, karadan ulaşımın olmadığı koylara tekneyle ulaşarak temizlik gerçekleştiriyor. Bazı koylara ulaşmak için de saatlerce ormanın içinden yürüyen ekipler, koyları çöplerden arındırıyor.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serap Minta, yaptığı açıklamada, ulaşımın olmadığı koyların da temizliğini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Piknikçilere çöplerini doğaya atmamaları çağrısında bulunan Minta, "Çevremizi ve masmavi denizimizi temiz tutmalıyız. Bunun için vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer'deki Koylarda Temizlik Çalışmaları - Son Dakika

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