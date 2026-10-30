Kenan Çavundur, Elazığ-Tunceli sınırındaki Peri Çayı\'nda 3 su samurunu görüntüledi

ELAZIĞ- Tunceli sınırındaki Peri Çayı'nda yüzen 3 su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ-Tunceli sınırındaki Peri Çayı üzerindeki kaplıca mevkiinde bulunan Kenan Çavundur, suda hareket eden 3 su samurunu fark etti. Çavundur, su samurlarının birlikte yüzdüğü ve zaman zaman su yüzeyine çıkarak birbirleriyle oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, 3 su samurunun suyun içinde birlikte hareket ettiği ve zaman zaman su yüzeyine çıktığı görüldü.

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),