Samsun\'da Kenevir Dokuması Kadınlarla Yaşatılıyor

Samsun'da kenevir dokuma geleneği, kadınların elinde yaşatılmaya devam ediyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi, kadın istihdamını desteklerken kenevir tekstilini dünyaya tanıtıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da kenevir ekim merkezi ilan ettiği Vezirköprü'de yetiştirilen kenevirler, belediyenin İlkadım ilçesindeki atölyesinde katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.
Atölyede üretilen ceket, gömlek, elbise, pantolon, ev tekstili ve çantalar, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.
Kimyasal katkı içermeyen, antibakteriyel ve dört mevsim kullanılabilen kenevir kumaşlar, geleneksel motiflerle harmanlanarak hazırlanıyor.
