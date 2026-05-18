Kenya'da Akaryakıt Zamları Protesto Edildi

18.05.2026 21:08
Kenya'daki akaryakıt zamlarına karşı düzenlenen protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 4 gösterici hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Nairobi başta olmak üzere birçok kentte toplu taşıma sektörü çalışanlarının akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından greve gitmesiyle ulaşım büyük ölçüde dururken, protestocular ana yolları kapatarak lastik yaktı.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kitengela bölgesinde ise bazı kişiler, protestolar sırasında yağma olaylarına karıştı.

Bölge genelinde çok sayıda iş yeri kapalı kalırken, sürücüler güvenlik endişesiyle yollara çıkmadı. Bazı özel okullar ise güvenlik riskleri nedeniyle çevrim içi eğitime geçti.

Protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti

Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, gazetecilere yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından ülke genelinde düzenlenen protestolarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Murkomen, protestocuların çevik kuvvet polisiyle çatıştığı olaylarda 348 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Protestolarda yaşanan şiddeti kınayan ve siyasi aktörleri huzursuzluğu körüklemekle suçlayan Murkomen, "Araçların yakılması protestocularla bağdaştırılamaz, araç yakanlar suçlu olarak nitelendirilmelidir." dedi.

İş yerlerini yağmalamanın ve kamu malına zarar vermenin petrol fiyatlarını düşürmeyeceğini vurgulayan Murkomen, ulaşımı aksatmanın ve insanların geçim kaynaklarını yok etmenin Kenyalıların yaşadığı sorunları daha da kötüleştireceğini ifade etti.

Bakan Murkomen, "Bazı siyasetçilerin, terör estirmek, hükümet destekçilerini korkutmak ve farklı siyasi görüşlere sahip insanları fişlemek amacıyla çeteleri organize ettiğine dair açık bir plan görüyoruz." diye konuştu.

Kenya'da 15 Mayıs'ta açıklanan yeni tarifeyle dizel fiyatlarının yüzde 23,5, benzin fiyatlarının ise yüzde 8 artması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

