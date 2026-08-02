Kerala'da Şiddetli Yağışlar: 8 Ölü
Hindistan'ın Kerala eyaletinde sel felaketi nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, kayıp aramalar sürüyor.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 8 kişi öldü.
India Today gazetesinin haberine göre, günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu eyaletin birçok bölgesinde sel meydana geldi.
Sellerde 8 kişi hayatını kaybetti, kayıp 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Felaketler sebebiyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken eyaletteki 12 bölgede "turuncu alarm" ilan edildi.
Eyalet yetkilileri, yaşamını yitirenlerin aileleri ile evleri ve geçim kaynaklarını kaybedenlere yardım sağlanacağını belirtti.
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