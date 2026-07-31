Kerkük Belediyesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin resmi üyesi oldu - Son Dakika
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Kerkük Belediyesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin resmi üyesi oldu

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kerkük Belediyesinin TDBB'nin resmi üyesi olduğunu duyurdu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kerkük Belediyesinin TDBB'nin resmi üyesi olduğunu duyurdu.

TDBB Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Altay başkanlığında yapıldı.

Karaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Altay, ev sahipliğinden dolayı Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya teşekkür etti.

TDBB'ye 31 ülkeden 1200'den fazla belediyenin üye olduğu, merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin tek uluslararası yerel yönetim teşkilatı olduğunu anımsatan Altay, "Özellikle kültürel mirasın ayağa kaldırılması ve kardeşçe ilişkilerin yürütülmesi konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bugün aslında birliğimiz için tarihi bir gün. Kerkük Valimizin katılımıyla Kerkük de birliğin resmi üyesi olacak. Bundan sonra inşallah birlikte güzel organizasyonlar yaparız." dedi.

Toplantıda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren de TİKA'nın kuruluşundan ve Türk coğrafyalarındaki faaliyet alanından bahsetti.

TDBB'nin Türkiye'de oluşan belediyecilik tecrübesini dünyaya taşıdığını kaydeden Eren, "Sayın Başkanımıza ve TDBB'de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. TİKA olarak bizler de 34 yıllık bir kurumuz. Özellikle Türk coğrafyasında, yine gönül coğrafyamızda, soydaş, akraba topluluklarımız olduğu tüm coğrafyalarda restorasyon başta olmak üzere sosyal, kültürel ve kalkınma projeleri yürütüyoruz. Kalkınma alanımız Türk Dünyası Belediyeler Birliği'yle en çok örtüşen alanımız. Başkanımız da birkaç defa bu konuyu istişare etmiştik. İnşallah bundan sonra iş birliğimizi daha da artıracağız." diye konuştu.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Semen Ağa ise şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle 102 yıl sonra Kerkük'te yine bir Türkmen Valinin seçilmesi bizim için ve inanıyorum ki hepimiz için çok anlamlıdır. Bugün burada sizinle birlikte olmak bizim için şereftir, onurdur. Allah'ın izniyle bu süreçte gönül bağımız olan Altaylar'dan Tuna'ya uzanan tüm Türk dünyasının belediye başkanları ile elimizden geldiği kadar iş birliği içerisinde çalışmayı temenni ediyorum."

Farklı ülkelerden gelen yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla Kerkük Belediyesi birlik üyeliğine kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kerkük Belediyesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin resmi üyesi oldu - Son Dakika

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