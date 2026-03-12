Kerkük'teki Füze Saldırısı Tehlikeli

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük kent merkezine yakın bir yere füze saldırısı düzenlenmesinin "tehlikeli bir gelişme" olduğunu belirterek, "Sonucu belirsiz olan bu savaşa Irak'ı da çekmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Salihi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki saldırıların giderek artması ve genişlemesinin "tehlikenin daha da ciddi şekil aldığının bir göstergesi" olduğunu aktardı.

"Sonucu belirsiz olan bu savaşa Irak'ı da çekmek istiyorlar" ifadesini kullanan Salihi, çeşitli etnik gruplara sahip olan ve petrol zengini Kerkük'e saldırı düzenlenmesinin sıradan bir gelişme olmadığını, "tehlikeli bir gelişme" olduğunu belirtti."

Bugün Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına yönelik düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

-ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.