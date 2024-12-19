Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dar gelirli aileler yararına kermes düzenlendi.
Palas İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen kermeste veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.
Kermesten elde edilen gelir, okulda eğitim gören düşük gelirli ailelerin çocuklarının ihtiyacı için kullanılacak.
Kermesi ziyaret eden okul müdürü Metin Güntay, emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kermes Geliri Eğitime - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?