Kerzers'de Yangında 6 Kişi Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerzers'de Yangında 6 Kişi Anıldı

11.03.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fribourg'taki yangında hayatını kaybeden 6 kişi anma töreniyle yad edildi; Parmelin taziyelerini sundu.

İsviçre'nin Fribourg kantonuna bağlı Kerzers bölgesinde dün bir posta otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişi anıldı.

Kamu yayın kuruluşu SRF televizyonunun haberine göre, Kerzers kasabasında düzenlenen anma törenine, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve Fribourg kantonu yetkilileri katıldı.

Törende, hayatını kaybedenler sessizce anılırken olayın yaşandığı yere çiçekler bırakıldı.

Parmelin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Federal Konsey adına taziye dileklerini ileterek "Kurbanlar, aileleri ve etkilenen herkesle dayanışma içerisindeyiz." dedi.

Parmelin, acil durum görevlilerine de teşekkür etti.

???????Fribourg polisi, yangının, 60'lı yaşlarda bir İsviçre vatandaşının kendini ateşe vermesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.

Söz konusu kişinin akıl sağlığı yerinde olmayan ve ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen bir erkek olduğunu aktaran polis, bu kişinin ölenler arasında olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

Posta otobüsünde yaşanan yangın nedeniyle 6 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerzers'de Yangında 6 Kişi Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Pentagon’un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı

20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
20:27
Barış Göktürk, Fenerbahçe’ye başkan adaylığını açıkladı
Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı
20:13
Irak: Topraklarımızın İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
20:04
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 21:27:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Kerzers'de Yangında 6 Kişi Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.