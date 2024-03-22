Keşan ilçesinde 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği F.K'yı durdurdu.
Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde "tehdit" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
F.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Keşan ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri durumundan şüphelendiği E.K, E.F, ve M.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Keşan ilçesinde hırsızlık şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir işyerinden elektrikli ısıtıcı, oyuncak ile 250 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler işyerinin güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüpheli O.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Keşan'da Firari Hükümlü Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonu ve Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Mersin'de akademisyenler, küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz üzerinden geldikleri Akdeniz kıyılarında popülasyonunu artıran göçmen denizanalarının, balıkçılık sektörünü olumsuz etkilediğini düşünüyor. Doğu Akdeniz'in turizm ve balıkçılık merkezlerinden Mersin'de, sıcaklığı sevdikleri için genellikle yazın görülen göçmen denizanaları, şubat ile martta olağan dışı artış gösterdi.
Tekirdağ'da kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları kazanan 17 yaşındaki Resul Aras, ikinci kez dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aras, 9 yaşında tekvando sporuna başladı ve daha sonra kick boksa geçiş yaptı. Kısa sürede Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar elde eden Aras, 2022 Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şimdi ise Macaristan'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar denizlerde son dönemde umduğunu bulamayınca erken 'Paydos' edip teknelerini limana demirleyerek ağlarını ve teknelerini bakıma almaya başladı.
Yıldız kick boksçu Berat Önal, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıl önce ikinci olan Önal, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şimdi ise hedefi Dünya Kupası'nda birincilik elde etmek ve kariyerine daha fazla başarı eklemek.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliği olduğunu belirtti. Erdoğan, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliklerini kayıt altına alan iyi niyet belgesi imzaladıklarını ve oyunların başarılı olmasını arzu ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Dünya Göçebe Oyunları'nın turizm açısından da önemli bir çekim gücü olduğunu vurguladı.
Türkiye'de motosiklet satışlarındaki artış trendi devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 144 bin 840'a ulaştı. Bu trendin sürmesi halinde yıl sonunda pazar büyüklüğünün 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tahminlerine göre, B sınıfı ehliyetle A1 Sınıfı motosiklet kullanma yetkisi getirilmesiyle satış sayısında yüzde 10-20 artış bekleniyor. Ayrıca, elektrikli motosikletlere olan ilgi de artıyor ve bu yıl pazarda daha fazla paya sahip olmaları bekleniyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Gazze'de artık çocukların ve insanların açlıktan öldüğünü belirterek "Ek tedarik ve işleyen bir altyapının olmaması nedeniyle, kelimenin tam anlamıyla insanların hayatta kalabileceği koşulların çöküşüne tanık oluyoruz.
Sizin düşünceleriniz neler ?