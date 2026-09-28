Keşan'da iki mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Keşan'da iki mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı

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Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Mustafa Kemal Paşa ve Yörük mahallelerindeki denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı, 58 gram uyuşturucu ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Mustafa Kemal Paşa ve Yörük mahallelerinde yapılan denetimlerde U.D, M.Ş, B.K, Y.Ü, H.S, Ö.K, U.Z. ve A.E'nin üzerleri arandı.

Aramalarda toplam 58 gram uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Keşan'da iki mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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