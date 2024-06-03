Keşan'da polis aracına çarpan sürücüden yaralanan polis - Son Dakika
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Keşan'da polis aracına çarpan sürücüden yaralanan polis

Keşan\'da polis aracına çarpan sürücüden yaralanan polis

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen araç, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli araç, karşı şeritten gelen bir otomobile çarptıktan sonra polis motosikletine çarparak kaçmaya devam etti. Bu sırada yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

03.06.2024 10:07
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Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, Alparslan Türkeş Meydanı'nda şüphe üzerine 34 EEP 531 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracı takibe alan ekipler, Önder Caddesi'nde aracın önüne geçti.

Bu sırada şüpheli araç karşı şeritten gelen bir otomobile çarptıktan sonra polis motosikletine de çarparak kaçmaya devam etti.

Çarpmanın etkisiyle ayağından yaralanan polis, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Terk edilmiş halde park halinde bulunan şüpheli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Olay anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

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