Keşan\'da polis aracına çarpan sürücüden yaralanan polis

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Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, Alparslan Türkeş Meydanı'nda şüphe üzerine 34 EEP 531 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracı takibe alan ekipler, Önder Caddesi'nde aracın önüne geçti.

Bu sırada şüpheli araç karşı şeritten gelen bir otomobile çarptıktan sonra polis motosikletine de çarparak kaçmaya devam etti.

Çarpmanın etkisiyle ayağından yaralanan polis, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Terk edilmiş halde park halinde bulunan şüpheli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Olay anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.