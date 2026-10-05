Keşan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Günü'nde bakımevine gitti - Son Dakika
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Keşan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Günü'nde bakımevine gitti

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Keşan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hayvanları Koruma Günü\'nde bakımevine gitti
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Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret etti. Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı; Özcan, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bakım evinde düzenlenen etkinlikte sokak hayvanlarıyla ilgilenildi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Özcan, her canlının yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hayvanlara yönelik sevgi ve şefkatin önemine dikkati çeken Özcan, "Can dostlarımız için çalışmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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