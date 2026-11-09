KESK, İzmir Aliağa'daki patlamada sorumluların hesap vermesi için süreci izleyecek - Son Dakika
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KESK, İzmir Aliağa'daki patlamada sorumluların hesap vermesi için süreci izleyecek

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KESK, İzmir Aliağa\'daki patlamada sorumluların hesap vermesi için süreci izleyecek
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KESK, İzmir'in Aliağa ilçesindeki patlamada sorumluların açığa çıkarılması, etkin soruşturma ve hesap verme sürecini takip edeceğini açıkladı. Açıklamada ölen işçilerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

(ANKARA) - KESK'ten Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sorumluların açığa çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve hesap vermeleri için sürecin takipçisi olacağız" denildi.

KESK'ten Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ne yazık ki bu kez İzmir'in Aliağa ilçesinden üzücü bir haber daha geldi. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı yaralılara acil şifalar dilerken, daha fazla can kaybı olmamasını yürekten temenni ediyoruz. Önlenebilir bu tür işçi cinayetlerinin devam etmesi kabul edilemez. Sorumluların açığa çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve hesap vermeleri için sürecin takipçisi olacağız" denildi.

Kaynak: ANKA
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