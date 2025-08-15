Keşmir\'de Şiddetli Yağış: 60 Ölü

YENİ DELHİ, 15 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Kiştvar bölgesinde perşembe günü etkili olan şiddetli yağış sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı en az 60'a yükseldi.

Yerel bir yetkili, cuma sabahına kadar en az 60 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 200'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu teyit etti. Bölgede yolların zarar görmesi ve köprülerin yıkılması nedeniyle ulaşım aksarken, kurtarma ekipleri afet bölgesindeki kurbanlara ulaşmakta güçlük çekti.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 290 kilometre güneydoğusundaki Kiştvar bölgesinde perşembe günü öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, Chositi köyünde heyelana yol açarak büyük çaplı yıkıma neden oldu.