Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara, müttefik ülkelerin mevcut stoklarındaki hava savunma füzelerini Ukrayna'ya vermelerini, karşılığında ise ülkesinin gelecek yıllar için sözleşmeye bağladığı füzeleri almalarını önerdi.

Khmara, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubunun (UDCG) 37. toplantısının ardından yapılan basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın bu kış en büyük önceliğinin hava savunmasının güçlendirilmesi olduğunu belirten Khmara, Rusya'nın hava saldırılarını sürdürdüğünü ve ülkesinin özellikle balistik füzelere karşı savunma kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Khmara, hava savunma füzelerinin daha hızlı temin edilmesi amacıyla müttefik ülkelere takas önerisinde bulunduklarını belirterek "Böylece bu füzeleri daha hızlı teslim alma fırsatımız olacak." dedi.

Ukrayna'nın savaş uçaklarının yanı sıra pilotlara, silahlara ve bakım imkanlarına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Khmara, hava savunma kapasitesinin bütün unsurlarıyla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Khmara, 2027'ye yönelik savunma ihtiyaçlarını da ele aldıklarını aktararak, insansız hava araçları (İHA), uzun menzilli saldırı sistemleri ve Rusya'nın Şahid tipi İHA'larına karşı kullanılan önleyici sistemlerin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Savunma sanayisinde uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Khmara, Ukrayna'nın üretim kapasitesine sahip olduğunu ancak yatırımlara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Khmara, "Rusya'nın da savaş endüstrisine büyük yatırımlar yaptığını anlamalıyız. Bu nedenle hedefimiz İHA üretimimizi iki katına çıkarmak. Bu konuda ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ortak üretim ve yatırım projelerine odaklanılması gerektiğini belirten Khmara, "Güçlü bir Ukrayna, güçlü bir Avrupa demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Khmara, son aylarda Ukrayna ordusunun Rusya'nın ele geçirdiğinden daha fazla toprak geri aldığını savunarak, Rus ordusunun kayıplarının da her ay arttığını ileri sürdü.

Ukraynalı askerlerin karşı karşıya kaldığı riskleri azaltmayı amaçladıklarını belirten Khmara, bu kapsamda insansız hava ve kara araçlarının cephe hattında ve lojistik faaliyetlerde daha yaygın kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Khmara, ABD merkezli SpaceX şirketinin askeri uydu iletişim sistemi Starshield'e uygulanan hız sınırlamalarına da değinerek, saatte 160 kilometre ve üzerindeki hızlarda sistemin düzgün çalışmadığını belirtti.

Bu durumun Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarından fırlatılan jet motorlu İHA'ların önlenmesini zorlaştırdığını ifade eden Khmara, sınırlamaların kaldırılması için ABD tarafıyla çalıştıklarını kaydetti.