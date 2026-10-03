Kibar davasında Avukat Özkan \'sözde tanık, özde sanık\' dedi, duruşma 22 Ocak\'a ertelendi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'in Borçka ilçesinde ağaç kesimini engellemeye çalışırken öldürülen Reşit Kibar'a ilişkin davanın altıncı duruşması, 22 Ocak'a ertelendi. Kibar'ın avukatı Haktan Özkan, sanık olması gerektiğini düşündükleri kişilerin tanık olarak dinlenmesine tepki göstererek, "Bu dosyada yalnızca Muhammed Ustabaş ve Fikret Mert Türk sanık değil" dedi.

Borçka ilçesi Cankurtaran mevkiinde ağaç kesimini engellemeye çalışırken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Reşit Kibar'ın ölümünün ikinci yılında görülen davanın altıncı duruşması tamamlandı. Duruşmanın ardından Kibar'ın avukatı Haktan Özkan ile Halkevleri Genel Başkanı ve davanın avukatlarından Linda Sevinç Hocaoğulları açıklama yaptı.

"SÖZDE TANIK, ÖZDE SANIK"

Duruşmada Eşref Mert Türk'ün tanık sıfatıyla dinlendiğini belirten Özkan, dosyada sanık olması gerektiğini düşündükleri kişilerin tanık olarak dinlenmesini eleştirdi. Özkan, şunları söyledi:

"Biz, bu iki sözde tanığın, ancak özde sanık olduğunu düşündüğümüz kişilerin beyanlarından ve ifadelerinden bir kez daha anladık ki bu dosyada yalnızca Muhammed Ustabaş ve Fikret Mert Türk sanık değil."

Savunmalardaki "tesadüf" anlatımlarına tepki gösteren Özkan, "Yine savunmalarına göre Muhammed Usta da tesadüfen o silahı bulmuş, tesadüfen o silahı müvekkillerimize doğrultmuş ve tesadüfen Reşit Kibar'ı öldürmüştür" dedi.

Sürecin kamuoyunda daha geniş biçimde tartışılması gerektiğini belirten Özkan, "Bu mesele, kamuoyunda ve basında bütün çıplaklığıyla tartışılmadan çözülemeyecek bir aşamaya gelmiştir" diye konuştu.

"KİM İÇİN ÖNEMLİ, NE İÇİN ÖNEMLİ?"

Halkevleri Genel Başkanı ve davanın avukatlarından Linda Sevinç Hocaoğulları ise Eşref Mert Türk'ün duruşmada proje için "Bu çok önemli bir proje" dediğini aktararak, "Kim için önemli, diye soruyoruz. Ne için önemli, diye soruyoruz" ifadelerini kullandı.

Cankurtaran'daki mücadelenin yaşam hakkını savunma mücadelesi olduğunu vurgulayan Hocaoğulları, şöyle konuştu:

"Cankurtaran'da da Türkiye'nin herhangi bir köşesinde de bir ağacımızın daha kesilmesine, bir canımızın daha katledilmesine; madenlerde, MESEM'lerde ve iş cinayetlerinde canlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz."

Hocaoğulları, açıklamasını "Biz biliyoruz ki örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Örgütlü bir halkın çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur" sözleriyle tamamladı.

Davanın bir sonraki duruşması 22 Ocak'ta görülecek.